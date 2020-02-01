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بالفيديو | طائرة إيرانية أخرى تخرج عن مدرجها

Kurdistan24 اربیل Kurdistan24 اربیل |
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بالفيديو | طائرة إيرانية أخرى تخرج عن مدرجها
هذه هي المرة الثانية في أسبوع التي تنحرف فيها طائرة عن المدرج في إيران
ايران طائرة ايرانية

أربيل (كوردستان 24)- ذكر التلفزيون الإيراني الرسمي، أن طائرة تابعة لشركة (إيران إير) خرجت عن المدرج أثناء هبوطها في مطار كرمانشاه غرب البلاد من دون وقوع إصابات.

وقال الإعلام الإيراني إن الرحلة الجوية الإيرانية القادمة من العاصمة طهران لم تواجه أي مشاكل فنية.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا) أن إحدى عجلات الطائرة انزلقت 6 أمتار بسبب تساقط الثلوج بكثافة أثناء سير الطائرة بعد الهبوط.

وهذه هي المرة الثانية في أسبوع التي تنحرف فيها طائرة عن المدرج في إيران.

 

وخرجت طائرة ركاب إيرانية تقل نحو 150 راكباً عن المدرج إلى الطريق السريع المجاور للمطار في مدينة ماهشهر الجنوبية الأسبوع الماضي.

ولا تزال إيران تعاني من تداعيات سقوط طائرة ركاب أوكرانية أسقطها الحرس الثوري بالخطأ وسط تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة، مما أسفر عن مقتل جميع ركابها الـ 176.

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