بالفيديو | طائرة إيرانية أخرى تخرج عن مدرجها

أربيل (كوردستان 24)- ذكر التلفزيون الإيراني الرسمي، أن طائرة تابعة لشركة (إيران إير) خرجت عن المدرج أثناء هبوطها في مطار كرمانشاه غرب البلاد من دون وقوع إصابات.
وقال الإعلام الإيراني إن الرحلة الجوية الإيرانية القادمة من العاصمة طهران لم تواجه أي مشاكل فنية.
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا) أن إحدى عجلات الطائرة انزلقت 6 أمتار بسبب تساقط الثلوج بكثافة أثناء سير الطائرة بعد الهبوط.
نمی دانم چی باید گفت— nnahidkhosravani (@nnahidkhosrava2) February 1, 2020
خروج هواپیما از باند در فرودگاه کرمانشاه
پرواز صبح امروز تهران به کرمانشاه ایران ایر در فرودگاه کرمانشاه دچار حادثه شده است خوشبختانه در این حادثه کسی آسیب نرسیده اما شاهدان عینی از خروج هواپیما از باند خبر می دهند pic.twitter.com/Ow0NbPfXnL
وهذه هي المرة الثانية في أسبوع التي تنحرف فيها طائرة عن المدرج في إيران.
وخرجت طائرة ركاب إيرانية تقل نحو 150 راكباً عن المدرج إلى الطريق السريع المجاور للمطار في مدينة ماهشهر الجنوبية الأسبوع الماضي.
ولا تزال إيران تعاني من تداعيات سقوط طائرة ركاب أوكرانية أسقطها الحرس الثوري بالخطأ وسط تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة، مما أسفر عن مقتل جميع ركابها الـ 176.
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