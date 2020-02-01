بالفيديو | طائرة إيرانية أخرى تخرج عن مدرجها

أربيل (كوردستان 24)- ذكر التلفزيون الإيراني الرسمي، أن طائرة تابعة لشركة (إيران إير) خرجت عن المدرج أثناء هبوطها في مطار كرمانشاه غرب البلاد من دون وقوع إصابات.

وقال الإعلام الإيراني إن الرحلة الجوية الإيرانية القادمة من العاصمة طهران لم تواجه أي مشاكل فنية.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا) أن إحدى عجلات الطائرة انزلقت 6 أمتار بسبب تساقط الثلوج بكثافة أثناء سير الطائرة بعد الهبوط.

نمی دانم چی باید گفت

خروج هواپیما از باند در فرودگاه کرمانشاه

پرواز صبح امروز تهران به کرمانشاه ایران ایر در فرودگاه کرمانشاه دچار حادثه شده است خوشبختانه در این حادثه کسی آسیب نرسیده اما شاهدان عینی از خروج هواپیما از باند خبر می دهند pic.twitter.com/Ow0NbPfXnL — nnahidkhosravani (@nnahidkhosrava2) February 1, 2020

وهذه هي المرة الثانية في أسبوع التي تنحرف فيها طائرة عن المدرج في إيران.