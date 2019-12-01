ثقافة و فنون

لاجئون في كوردستان يستقبلون العام الجديد بالأغاني والألحان

Kurdistan24 اربیل Kurdistan24 اربیل |
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دارة شكران العام الجديد 2020

 

أربيل (كوردستان 24)- يستقبل لاجئون كورد سوريون العام الجديد بالأغنيات والألحان في محاولة لإدخال البهجة الى القلوب.

واجتمعت مجموعة من الشباب والفتيات من الكورد السوريين المقيمين في مخيم دارة شكران بضواحي العاصمة اربيل لاستقبال العام الجديد بمجموعة من الاغنيات في مسعى لإدخال البهجة لقلوب اللاجئين.

ويقول احد اعضاء المجموعة "اسسنا مجموعتنا الموسيقية منذ عامين وقد اطلقنا عليها اسم (ساز وآواز)، ونهدف لخدمة التراث الكوردي".

سوار احمد

عن تقرير لزردشت حمي

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