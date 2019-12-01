لاجئون في كوردستان يستقبلون العام الجديد بالأغاني والألحان

أربيل (كوردستان 24)- يستقبل لاجئون كورد سوريون العام الجديد بالأغنيات والألحان في محاولة لإدخال البهجة الى القلوب.

واجتمعت مجموعة من الشباب والفتيات من الكورد السوريين المقيمين في مخيم دارة شكران بضواحي العاصمة اربيل لاستقبال العام الجديد بمجموعة من الاغنيات في مسعى لإدخال البهجة لقلوب اللاجئين.

ويقول احد اعضاء المجموعة "اسسنا مجموعتنا الموسيقية منذ عامين وقد اطلقنا عليها اسم (ساز وآواز)، ونهدف لخدمة التراث الكوردي".

سوار احمد

عن تقرير لزردشت حمي