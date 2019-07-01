السجن مدى الحياة لطالب لجوء عراقي اغتصب وقتل المانية

اربيل (كوردستان 24)- أصدرت محكمة ألمانية، اليوم الأربعاء، حكما بالسجن مدى الحياة بحق شاب كوردي عراقي لإدانته بجريمة اغتصاب وقتل مراهقة ألمانية العام الماضي.

واُتهم علي بشار البالغ من العمر 21 عاما بتهمة الضرب واغتصاب سوزانا فيلدمان البالغة من العمر 14 عاما في 23 مايو 2018. كما اتهم الادعاء بشار باغتصاب طفلة عمرها 11 عاما.

وكان "بشار" فر من ألمانيا بعد ارتكاب الجريمة وتوجه إلى إقليم كوردستان، لكنه اعتقل في دهوك واعيد بالتعاون مع السلطات في الإقليم، في مهمة شارك فيها شخصيا رئيس الشرطة الفيدرالية الألمانية ديتر رومان.

وفي حزيران يونيو الماضي قال قائد شرطة دهوك طارق أحمد لكوردستان 24 إن بشار اعترف بقتل فيلدمان بعد استجوابه من قبل السلطات الكوردية.

وقالت النيابة في مدينة فيسبادن بولاية هسن وسط ألمانيا، إن بشار متهم باغتصاب سوزانا وطفلة اخرى تبلغ من العمر 11 عاما بالاشتراك مع طالب لجوء أفغاني.

وتابعت أن شقيق بشار متهم أيضا باغتصاب هذه الطفلة، لكنه لن يمثل أمام المحكمة بسبب صغر سنه.

وتم اغتصاب سوزانا وقتلها في 23 أيار مايو الماضي، وعثر على جثتها بعد ثلاثة أسابيع في قضية أثارت صدمة في ألمانيا، خصوصا بعد أن تمكن القاتل من الفرار إلى وطنه مع أسرته بعد الحادثة.

ووصل بشار لأول مرة إلى ألمانيا في عام 2015 مع والديه وخمسة أشقاء، وقد واجه الترحيل بعد رفض طلبه اللجوء في كانون الأول ديسمبر 2016، وحصل بعد ذلك على تصريح إقامة مؤقتة في انتظار قرار الاستئناف.

وخلال هذا الوقت، واجه بشار مشاكل عديدة مع الشرطة في عدة مناسبات بما في ذلك قضايا سطو وسرقة وتهديد أشخاص بالسلاح.

سوار أحمد