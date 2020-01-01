بريطاني يطور القاموس اللغوي الكوردي في دهوك

أربيل (كوردستان 24)- يقيم المواطن البريطاني ابراهيم مع عائلته في مدينة دهوك باقليم كوردستان منذ عشر سنوات، حيث يبذل جهودا كبيرة لتطوير القاموس اللغوي الكوردي.

ويقول ابراهيم لكوردستان24 ان "اللغة الكوردية غنية جدا، وانا سعيد كوني اعمل على تطويرها وتنظيفها من الكلمات الغريبة القادمة من لغات اخرى".

ويعمل ابراهيم منذ سنوات على تطوير اللغة الكوردية وعلى تأليف قاموس جامع لها. وقاموس ابراهيم متاح على الانترنت بحسب كلامه.

تحرير سوار احمد

عن تقرير لمسعود محمد