7 افلام كوردية تتنافس على جوائز مهرجان دهوك السينمائي المقبل

اربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن تتنافس سبعة أفلام كوردية على خمس جوائز في الدورة السابعة لمهرجان دهوك السينمائي الدولي.

والجوائز التي ستتنافس عليها العروض المشاركة هي جائزة أفضل ممثل، جائزة أفضل ممثلة ، أفضل فيلم روائي ، أفضل مخرج ، وجائزة لجنة التحكيم.

وستتنافس الأفلام التالية: "دايان" لبهروز نوراني و"الشاحنة"، و"صدق" و"عند الفجر" و"الاثير" وغيرها.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات المهرجان السينمائي في الفترة مابين 9 إلى 16 سبتمبر في محافظة دهوك في إقليم كوردستان بمشاركة العديد من المخرجين الكورد والأجانب وبمشاركات عربية.

وسيقام الحدث الفني تحت عنوان "التسامح" ، وسيشمل الأفلام الكوردية والعربية والأجنبية التي تركز على التعايش وقبول الآخر ، لا سيما في الشرق الأوسط.

وستنطلق فعاليات النسخة السابعة من مهرجان دهوك السينمائي برعاية مؤسسة كوردستان 24.

سوار أحمد