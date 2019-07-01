استمرار معرض الكتاب بالقامشلي وشكاوى من ارتفاع الاسعار

وشهد "هركول" مشاركة العشرات من دور النشر التي قدمت من كوباني ومنبج والرقة وعفرين والاتحادات الثقافية والكتاب المستقلين، ليشكل فرصة لسكان المنطقة للاطلاع على آلاف العناوين.

ويقول آرام علي وهو عضو اللجنة المنظمة للمعرض ان "اللجنة المنظمة اتفقت مع دور النشر على وضع خطة لحسم اسعار الكتب بنسبة تصل الى 50 بالمئة في اليوم الأخير".

ويعزو علي سبب ارتفاع اسعار الكتب الى الصعوبة التي يتم بها نقل الكتب من دول الجوار أو من المحافظات السورية الاخرى الى مناطق الإدارة الذاتية.

وتتخلل ايام المعرض العديد من النشاطات الثقافية والمحاضرات الادبية ونقاشات الطاولة المستديرة وتوقيع للكتب.

ويشارك في المعرض نحو 100 الف كتاب باللغات العربية والكوردية والسريانية والتركية والانجليزية والفرنسية، ويضم المعرض نحو 8500 عنوان و43 قسمًا.

وتتميز هذه النسخة من معرض الكتاب كونه أتاح دخول كتب جديدة للمنطقة تم جلبها من دمشق وإقليم كوردستان وتركيا.

تحرير سوار احمد

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