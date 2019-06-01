لأول مرة.. كوباني تحتضن معرضا للكتاب

اربيل (كوردستان 24)- احتضنت مدينة كوباني بشمال سوريا معرضا للكتاب هو الأول في المدينة.
والمعرض الذي ترعاه مؤسسات الإدارة الذاتية افتتح يوم أمس الخميس ويستمر ليومين.
وشاركت دور نشر واتحادات كتاب ومؤسسات الإدارة كما شاركت شخصيات سياسية واجتماعية وثقافية في الملتقى الثقافي بحسب ما أفاد مراسل كوردستان 24 رضوان بيزار.
ويضم المعرض 4 آلاف كتاب منوع بين الروايات والقصص العالمية المترجمة وكتب تاريخية وسياسية وابحاث.
ويقول زكريا مصطفى وهو أحد رواد المعرض لكوردستان 24 ان "اقامة معرض كتاب في كوباني كان حلما لكل الشعب الكوردي في سوريا وخصوصا لنا ابناء المدينة".
والعناوين المتوفرة بالمعرض باللغة الكوردية باللهجتين الكرمانجية والصورانية وكذلك بالعربية والفارسية وذلك بمشاركة عشرات دور النشر المحلية.
وكان لدور نشر عفرينية مشاركة في المعرض.
وسبق أن نُظمت معارض كتب عدة في مناطق شمال سوريا.
تحرير سوار أحمد
عن تقرير لرضوان بيزاري
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