بالفيديو | ماكرون يوبخ الشرطة الإسرائيلية في كنيسة بالقدس

أربيل (كوردستان 24)- وبّخ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أفراداً من الشرطة الإسرائيلية خلال جولة في القدس، محذراً إياهم من انتهاك القواعد التي تمنعهم من دخول كنيسة القديسة آن.

وشوهد الرئيس وهو يشير إلى فرد من الشرطة الإسرائيلية يرتدي الزي الرسمي ويقول بصوت مرتفع بالإنجليزية "لا أحب ما فعلتم أمامي. اخرجوا من فضلكم".

وأضاف "أنا آسف، لكننا نعرف القواعد. لا أحد، لا أحد يجب أن يستفز شخصا آخر، لا أحد. لنبقى هادئين".

ثم قال لأحد أفراد الأمن يرتدي ملابس مدنية "قمنا بجولة رائعة، وقمتم بعمل رائع في المدينة. وأنا أقدر ذلك".

وأضاف "الرجاء احترام القواعد التي وضعت منذ قرون. لن تتغير معي. أؤكد لكم ذلك، حسنا؟"