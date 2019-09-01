العراق يعتزم استرداد 15 الف قطعة أثرية من امريكا

اربيل (كوردستان 24)- يعتزم العراق إسترداد 15 الف قطعة أثرية مهربة من الولايات المتحدة الامريكية.

وذكر بيان لوزارة الثقافة والسياحة والآثار اليوم الخميس "التقى وزير الثقافة والسياحة والآثار عبد الامير الحمداني، أمس وفداً من السفارة الاميركية حيث بحث الجانبان آلية استلام الاثار المستردة بقضية هوبي لوبي".

و"هوبي لوبي" سلسلة متاجر أمريكية تنتشر في ولايات كثيرة وتتخص في بيع القطع الأثرية واللوحات الفنية وحائزة على آثار عراقية مهربة.

وقال الحمداني إنه "ستكون لنا زيارة في تشرين الأول المقبل الى لندن ومن ثم الى مؤسسة اورينتال في شيكاغو وبعدها الى السفارة العراقية في واشنطن لحضور مراسيم استلام الاثار المستردة في قضية هوبي لوبي".

واكد الحمداني ان تلك الاثار تبلغ خمسة الاف قطعة، مشيرا الى انه سيتم توقيع مذكرة أخرى بين مؤسستين سيكون طرفها الأميركي جامعة كورنيل، واستعادة القطع الأثرية الموجودة في الجامعة والبالغ عددها 10 آلاف قطعة.

يذكر ان على سلسلة متاجر هوبي لوبي الأميركية دفع غرامة قيمتها 3 ملايين دولار مقابل وقف الدعوى التي رفعتها وزارة العدل الأميركية بتهمة سرقة خمسة آلاف قطعة أثرية عراقية.

وقالت وزارة العدل الأميركية في بيان في تموز 2017 "إن هذه القطع الأثرية ضُبطتها دائرة الجمارك عام 2011، وتبين أنها أخذت بشكل غير قانوني من متاحف عراقية".

وذكرت مصادر قضائية انه تم تهريب القطع المسروقة من الإمارات وإسرائيل، وهربت إلى أميركا بموجب مستندات شحن مزورة.

وتعرضت الكثير من الاثار العراقية للسلب نتيجة للفوضى وعمليات النهب الواسعة التي شهدتها البلاد، بعد دخول القوات الأميركية بغداد في نيسان عام 2003.

سوار أحمد