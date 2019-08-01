بغداد تنفض غبار "الفوضى" وتفتح ابوابها لرقص متعدد الثقافات

اربيل (كوردستان 24)- خرج أعضاء فرق دراجات نارية متنافسة في العراق بملابسهم الجلدية وقبعاتهم السوداء وشاركوا في شبه دوائر بحفل راقص وأخذوا يلوحون بعصي مضيئة لامعة بينما يرفعون أذرعهم التي يغطيها الوشم.

وكانت حلقة أو دائرة نادي المغول للدراجات النارية واحدة من دوائر عديدة حفل بها مهرجان الصيف الذي تنظمه شركة رايوت جير والذي أقيم في الاستاد الرياضي وسط بغداد.

وبدا المشهد مغايرا تماما للصور التي اعتادت وسائل الإعلام نقلها من مدينة العنف والفوضى. لكن بعد نحو عامين من إعلان العراق النصر التام على تنظيم الدولة الإسلامية، تعيد العاصمة العراقية بهدوء تشكيل هيئتها.

ومنذ أن بدأت إزالة الأسوار التي كانت تحيط بما عُرف باسم المنطقة الخضراء في بغداد، والتي كانت سمة للمدينة منذ الغزو الذي قادته داعش عام 2003 والذي أطاح بصدام حسين، بدأت المدينة تستعيد حياتها المعتادة.

وقال أرشد هيبت (30 عاما)، وهو مخرج سينمائي ومؤسس شركة رايوت جير التي تنظم هذه الحفلات، إن الشركة نظمت هذا الحفل حتى يعلم الناس أن العراق به هذه الثقافة وبه أناس يحبون الحياة والموسيقى.

وسبق لشركة رايوت جير أن نظمت حفلات مماثلة في العراق قبل ذلك لكن حفل يوم الجمعة (16 أغسطس آب) كان الأول المفتوح للجمهور.