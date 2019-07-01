بالصور/ "عفرين.. هوية الدم وامتحان الحياة" في القامشلي

اربيل (كوردستان 24)- انطلقت فعاليات النسخة السادسة من مهرجان روج آفا للثقافة والفن في مدينة القامشلي بشمال شرق سوريا.

واقيم المهرجان برعاية من اتحاد مثقفي غربي كوردستان تحت شعار "عفرين هوية الدم وامتحان الحياة".

ويهدف المهرجان لإيصال صوت العفرينيين الى العالم وإطلاعه على الانتهاكات التي تجري بحقهم منذ أكثر من عام من الاحتلال التركي للمنطقة عبر الفعاليات الثقافية من الشعر والمسرح والموسيقى.

وقال عضو اللجنة التحضيرية للمهرجان خشمان قادو لكوردستان 24 ان "العمل السياسي والعسكري لم يتوقف يوما منذ أن تم احتلال عفرين ونحن هنا وعبر هذا المهرجان نريد أن يكون للمثقف أيضا دوره".

وتابع "نعمل على إيصال صوت أهلنا في عفرين للعالم، ومحاولة التخفيف من وطأة مايتعرضون له يوميا".

وبحسب تقارير إعلامية فإن اعمال قتل المدنيين الكورد وخطفهم ونهبهم وعمليات التغيير الديمغرافي متواصلة منذ احتلال فصائل متشددة مدعومة تركيا لعفرين في آذار مارس 2018.

وعلى مدى خمسة ايام سيتقام فعاليات ستشارك فيها فرق موسيقية وفنانون وشعراء وكتاب، كما سيتم عرض عدد من الأفلام السينمائية.

واستهل المهرجان جدول فعالياته بعرض موسيقي قدمته فرقة من عفرين يقيم أعضاؤها في القامشلي بعد احتلال مناطقهم.

واحتضن المهرجان معرضا تشكيليا معظم لوحاته تحاكي معاناة عفرين وأهلها تحت الاحتلال.

وسيتم في ختام الفعاليات منح جائزة الإبداع الخاصة بالمهرجان.

تحرير سوار أحمد

عن تقرير لدلوفان جتو