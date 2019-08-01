بريطانيا تعيد قطعا اثرية منهوبة للعراق

اربيل (كوردستان 24)- أعاد متحف بريطاني اثارا عراقية منهوبة خلال السنوات الماضية الى العراق.

وقام متحف "بريتش ميوزيم" البريطاني بإعادة مجموعة اثرية مكونة من 156 لوحاً بالكتابة المسمارية كانت قد نُهبت خلال السنوات الماضية الى العراق.

وكانت الجمارك البريطانية صادرت هذه الألواح، التي يعود تاريخها إلى فترة تراوح بين العامين 2100 و1800 قبل الميلاد، من شركة شحن في مطار هيثرو في العاصمة لندن عام 2011، وفق ما ذكر بيان للمتحف.

وهذه القطع هي في أغلبها وثائق ذات طابع اقتصادي لكنها تشمل أيضاً رسائل ونصوصاً تشريعية ومدرسية فضلاً عن وثيقة رياضيات. كما أن عدداً كبيراً من هذه القطع مصدره موقع تاريخي يُسمى "إيريسغريغ".

وتم تسليم الألواح إلى السفير العراقي لدى لندن صالح التميمي على أن تُرسل إلى المتحف الوطني العراقي في العاصمة بغداد لاحقاً.

وقال السفير العراقي في بيان إن حماية التراث العراقي من مسؤولية المجتمع الدولي، معرباً عن الأمل في أن يتواصل هذا المسار للأجيال المقبلة.