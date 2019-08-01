كريم شيخو يعتذر.. وصوته يصدح بعد غياب طويل بروج افا

اربيل (كوردستان 24)- اعتذر الفنان الكوردي السوري كريم شيخو لجمهوره بسبب غيابه الطويل عن الوطن فيما تعهد بألا تنقطع زياراته ويغني لشعبه الكوردي في كل مكان.

وزار كريم شيخو مسقط راسه القامشلي بعد غياب دام تسع سنوات اقام فيها في المانيا.

وقال شيخو لكوردستان 24 "اعرف ان غيابي طال عن جمهوري وأحبائي في الوطن، اقدم اعتذاري للجميع وأعدكم أن زياراتي لن تنقطع".

واحيى شيخو الذي حصل على الجنسية الالمانية مؤخرا عدة حفلات غنائية في مدينة القامشلي.

وقال متحدثا من اربيل بعد عودته من روج افا "احييت ثلاث حفلات احداها كانت للجرحى واخرى عامة كي يتمكن الفقراء قبل الاغنياء من سماع صوتي".

وابدى الفنان الكوردي استعداده لاحياء حفلات في جنوب كوردستان او غربه بين اللاجئين والجرحى وفي اي مكان تستدعي الحاجة.

وكريم شيخو من مواليد القامشلي، عرف بصوته الدافئ واغانيه الشجية ولديه عدة البومات غنائية.

سوار احمد

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