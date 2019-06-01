كوردي سوري يفتتح "جنة القراءة" بمخيم في كوردستان

ويؤكد محمد أن هدفه الوحيد من هذا المشروع الثقافي هو تنمية ثقافة القراءة في مسعى لأن يستغل لاجئو المخيم اوقاتهم في شيء مفيد.

وتتضمن المكتبة أكثر من الف كتاب باللغة العربية والكوردية باللهجتين السورانية والكرمانجية.

والكتب منوعة بين كتب تاريخية وادبية وقصص وروايات ومسرحيات.

ويتابع محمد لكوردستان24 "القراءة مجانية في المكتبة بشرط عدم التدخين واطفاء الهاتف الجوال، كما أن ايا من سكان المخيم يمكنه أن يستعير كتابا ليقرأه في بيته".

واحتضن اقليم كوردستان مئات الآلاف من السوريين منذ اندلاع الاحتجاجات في سوريا عام 2014 منهم من يقيم في مخيمات وآخرون يقيمون في المدن ويعملون في مهن متنوعة.

تحرير سوار أحمد

عن تقرير لزردشت حمي