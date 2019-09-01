انطلاق فعاليات الدورة السابعة لمهرجان دهوك السينمائي الدولي

اربيل (كوردستان 24)- انطلقت قبل قليل فعاليات الدورة السابعة لمهرجان دهوك السينمائي الدولي السنوي.

وبدأ حفل الافتتاح الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي جيث تم فرش السجادة الحمراء للفنانين المشاركين.

ويستمر المهرجان ثمانية ايام بدءاً من التاسع وحتى 16 من الشهر الجاري يشارك فيه 112 فيلما لـ 74 دولة.

ويستهل المهرجان نشاطاته بعرض فيلم "كاميون" من اخراج المخرج الكوردي الايراني كامبوزيا بارتوفي في حفل الافتتاح وسيعرض الساعة 7:30 مساء.

سيشارك في هذا الملتقى الفني اكثر من 120 فنان من كورد اقليم كوردستان وتركيا وسوريا وايران ومن اوروبا ايضا.

يشارك في المهرجان 50 فيلما كورديا. وسيتم عرض افلام قصيرة ووثائقية وروائية طويلة، فيما سيتنافس 55 فيلما على الجوائز.

وسيتم تسليط الضوء على الافلام العربية التي تم انتاجها منذ عام 1957 وحتى اليوم، فيما سيتم عرض 20 فيلما عربيا.

وستعقد العديد من الندوات خلال ايام المهرجان لمناقشة مواضيع مختلفة متعلقة بالسينما.

وسيتم عرض الافلام في قاعة جامعة دهوك وفي دهوك سينماكس ايضا.

وتجري فعاليات المهرجان برعاية (كوردستان 24) اعلامياً.

سوار أحمد