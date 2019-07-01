العثور على لوحة هندية منحوتة في كوردستان

اربيل (كوردستان 24)- افادت صحيفة هندية شهيرة بأنه تم العثور على لوحة حجرية هندية يعود تاريخها الى 2000 عام قبل الميلاد في اقليم كوردستان.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إينديان" ان وفدا هنديا رفيعا زار اقليم كوردستان شهر حزيران المنصرم وعثر على اللوحة محفورة على الحجر في ناحية شيخان.

وقالت الصحيفة ان اللوحة تعود الى آلهة هندية تدعى "راما" وقد تم حفرها في تلك العصور ويعود السبب الى العلاقات الثقافية والتراثية بين السومريين والهنديين في تلك الحقبة، وان هذه اللوحة هي نتيجة تبادل تلك الثقافات.

وزار الوفد الهندي اقليم كوردستان بدعوة من الهيئة العامة للبحوث الهندية والقنصل الهندي في الاقليم.