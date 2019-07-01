ثقافة و فنون

العثور على لوحة هندية منحوتة في اقليم كوردستان

Kurdistan24 اربیل Kurdistan24 اربیل |
العثور على لوحة هندية منحوتة في كوردستان
العثور على لوحة هندية منحوتة في كوردستان - صورة ارشيفية لعالم آثار اثناء اسكتشاف مدينة اثرية في كوردستان
اقليم كوردستان صحيفة هندية لوحة عندية حجرية

اربيل (كوردستان 24)- افادت صحيفة هندية شهيرة بأنه تم العثور على لوحة حجرية هندية يعود تاريخها الى 2000 عام قبل الميلاد في اقليم كوردستان.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إينديان" ان وفدا هنديا رفيعا زار اقليم كوردستان شهر حزيران المنصرم وعثر على اللوحة محفورة على الحجر في ناحية شيخان.

وقالت الصحيفة ان اللوحة تعود الى آلهة هندية تدعى "راما" وقد تم حفرها في تلك العصور ويعود السبب الى العلاقات الثقافية والتراثية بين السومريين والهنديين في تلك الحقبة، وان هذه اللوحة هي نتيجة تبادل تلك الثقافات.

وزار الوفد الهندي اقليم كوردستان بدعوة من الهيئة العامة للبحوث الهندية والقنصل الهندي في الاقليم.

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