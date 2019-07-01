موسیقی

للمرة الأولى.. "سلطان الطرب" في كوردستان

Kurdistan24 اربیل Kurdistan24 اربیل |
للمرة الأولى.. "سلطان الطرب" في كوردستان
الى جانب جمهوره من الكورد، يُتوقع أن يحضر الحفل جمهور واسع من عموم محافظات العراق (صورة/ فرانس برس)
اربيل جورج وسوف كوردستان العراق

اربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن يحيي المطرب الشهير جورج وسوف (سلطان الطرب) حفلاً غنائياً في مدينة اربيل يوم الجمعة المقبل.

والى جانب جمهوره من الكورد، يُتوقع أن يحضر الحفل جمهور واسع من عموم محافظات العراق.

وهذه المرة الاولى التي يزور فيها (ابو وديع) إقليم كوردستان. كما تعد زيارته الثانية للعراق حيث زار بغداد عام 2002 واحيى حفلات غنائية عديدة.

وكانت الشركة المنظمة للحفل قالت في بيان اصدرته في وقت سابق، "أردنا أن نقوم بعمل مميز في عاصمة إقليم كوردستان أربيل، لذلك تواصلنا مع المطرب المشهور على مستوى العالم، جورج وسوف، لاسيما أنه يحظى بشعبية كبيرة بين الكورد أيضاً".

وعبر المطرب جورج وسوف، في منشور نشره سابقاً على صحفته الرسمية في فيسبوك، عن سعادته بحضوره أول مرة إلى مدينة أربيل لإحياء حفلة فيها.

وستقام الحفلة في قاعة سعد عبد الله وسط اربيل.

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