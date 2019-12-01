بالصور | السليمانية تقهر أطول لياليها بالموسيقى والدبكات

أربيل (كوردستان 24)- أُقيمت في السليمانية ليلة الجمعة عروض موسيقية وفنية وتراثية متنوعة احتفالاً بـ"ليلة يلدا" التي تعد أطول ليالي الشتاء خلال السنة في نصف الكرة الأرضية الشمالي.

واعتاد المحتفلون في هذه المناسبة إقامة فعاليات مختلفة فمنهم من يعزف الموسيقى ومنهم من يقضي السهرات العائلية حتى فجر اليوم التالي.

ولقهر الليل، عُزفت في احدى صالات السليمانية مقطوعات من الموسيقى التراثية فيما فضل آخرون تنظيم سلسلة من الدبكات التقليدية.

ويشارك البعض في سرد القصص والذكريات عن لسان الآباء والأجداد في الأسرة لإضفاء نوع من البهجة على أجواء الاحتفالية الليلية.