موسیقی

بالصور | السليمانية تقهر أطول ليالي الشتاء بالموسيقى والدبكات

Kurdistan24 اربیل Kurdistan24 اربیل |
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بالصور | السليمانية تقهر أطول لياليها بالموسيقى والدبكات
عُزفت في احدى صالات السليمانية مقطوعات من الموسيقى التراثية فيما فضل آخرون تنظيم سلسلة من الدبكات التقليدية
السليمانية ليلة يلدا شب يلدا كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أُقيمت في السليمانية ليلة الجمعة عروض موسيقية وفنية وتراثية متنوعة احتفالاً بـ"ليلة يلدا" التي تعد أطول ليالي الشتاء خلال السنة في نصف الكرة الأرضية الشمالي.

واعتاد المحتفلون في هذه المناسبة إقامة فعاليات مختلفة فمنهم من يعزف الموسيقى ومنهم من يقضي السهرات العائلية حتى فجر اليوم التالي.

ولقهر الليل، عُزفت في احدى صالات السليمانية مقطوعات من الموسيقى التراثية فيما فضل آخرون تنظيم سلسلة من الدبكات التقليدية.

ويشارك البعض في سرد القصص والذكريات عن لسان الآباء والأجداد في الأسرة لإضفاء نوع من البهجة على أجواء الاحتفالية الليلية.

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