أعمال المخرج المصري يوسف شاهين في مهرجان دهوك السينمائي

اربيل (كوردستان 24)- أعلن المكتب الصحفي لمهرجان دهوك السينمائي الدولي اليوم الاثنين أن أعمال المخرج المصري الراحل يوسف شاهين ستُعرض في الدورة السابعة للمهرجان.

وتمتد حياة يوسف شاهين المهنية لاكثر من نصف قرن صنع خلالها شاهين اكثر من 50 فيلما وذاع صيته كمخرج مهم.

وتشتهر اعماله بالتنوع والشجاعة في طرح المواضيع.

وحصل يوسف شاهين في عام 1997 على جائزة الإنجاز مدى الحياة في مهرجان كان السينمائي.

توفي شاهين عام 2008 في القاهرة عن عمر يناهز 82 عامًا بسبب المرض.

ومن المقرر أن يقام مهرجان دهوك السينمائي القادم في الفترة من 9 إلى 16 سبتمبر في محافظة دهوك بإقليم كوردستان بمشاركة العديد من المخرجين الكورد والعرب والأجانب.

وسيتم احياء الملتقى الفني برعاية مؤسسة كوردستان 24 للابحاث والاعلام.

سوار احمد