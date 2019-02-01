شركة صينية تفوز بعقد تطوير منشآت نفطية في العراق

أربيل (كوردستان 24)- فازت الشركة الصينية للهندسة والإنشاءات البترولية بعقد هندسي بقيمة 121 مليون دولار لتحديث المنشآت المستخدمة في استخراج الغاز خلال إنتاج النفط في حقل غرب القرنة-1 النفطي في العراق.

وذكر بيان صادر عن مؤسسة البترول الوطنية الصينية، وهي الشركة الأم للشركة الصينية للهندسة والإنشاءات البترولية، أن المشروع، المقرر الانتهاء منه في غضون 27 شهرا، يهدف إلى تعزيز الطاقة الإنتاجية للنفط الخام في الحقل النفطي.

وينتج حقل غرب القرنة-1 العراقي النفطي، الذي تتولى تطويره إكسون موبيل، 480 ألف برميل من النفط الخام يوميا.