حريق يوقف عمليات التحميل مؤقتاً من مرفأ نفطي في البصرة

اربيل (كوردستان 24)- نشب حريق في مرفأ بحري لتصدير النفط في البصرة جنوب العراق تسبب في إيقاف عمليات التحميل يوم الثلاثاء لفترة وجيزة لكن الحريق تم إخماده وجرى استئناف عمليات التحميل.

وقالت شركة نفط البصرة في بيان إن الحريق نشب في أحد طوابق بناية سكن العاملين في ميناء البصرة النفطي وتمت السيطرة على الحادث.

وجاء في البيان "أخليت البناية احترازيا من جميع العاملين الذين كانوا جميعا بحالة جيدة عدا إصابات طفيفة جدا لأربعة من أفراد الطاقم".

وأضاف البيان أن الحالة التشغيلية للميناء أُعيدت بشكل كامل ولا توجد توقفات في الارصفة التصديرية والمنصات العائمة".