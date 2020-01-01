بعد مقتل سليماني.. أسعار النفط تقفز والذهب الى أعلى مستوى

أربيل (كوردستان 24)- ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر، بعد أن قتلت الولايات المتحدة الجنرال الإيراني البارز قاسم سليماني مما أثار مخاوف من أن تصعيد الصراع في الشرق الأوسط قد يعطل إمدادات الخام من المنطقة.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 2.35 دولار، أو 3.6 في المئة، لتبلغ عند التسوية 68.60 دولار للبرميل بعد أن سجلت أثناء الجلسة 69.50 دولار وهو أعلى مستوى منذ الهجوم الذي تعرضت له منشآت نفطية سعودية في منتصف سبتمبر أيلول.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.87 دولار، أو 3.1 في المئة، لتسجل عند التسوية 63.05 دولار للبرميل بعد أن سجلت في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى منذ أبريل نيسان 2019 عند 64.09 دولار.

وقال هنري روم محلل شؤون إيران لدى أوراسيا لوكالة رويترز "نتوقع صدامات متوسطة إلى منخفضة المستوى تستمر لما لا يقل عن شهر ومن المرجح أن تقتصر على العراق".

ورجح أيضا أن تستأنف إيران التضييق على حركة الشحن التجاري في الخليج، وربما إجراء تدريبات عسكرية لتعطيل الشحن مؤقتا.

أسعار الذهب تقفز

بموازاة ذلك، قفزت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في أربعة أشهر واخترقت حاجز 1550 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد مقتل سليماني.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة الى 1546.68 دولار للأوقية في أواخر جلسة التداول بعدما سجل في وقت سابق من الجلسة 1553.20 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ الخامس من سبتمبر أيلول، وارتفعت العقود الأمريكية للذهب 1.5 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1552.40 دولار.

ولقي قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وأبو مهدي المهندس، القيادي في قوات الحشد الشعبي العراقية، حتفهما في ضربة جوية على موكبهما في بغداد فجر الجمعة.