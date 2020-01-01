الرافدين يعلن صرف دفعة جديدة من سلف المتقاعدين

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مصرف الرافدين الأحد عن صرف وجبة جديدة من سلفة ضعف وضعفين للمتقاعدين المدنيين والعسكريين عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان إنه تم صرف دفعة جديدة من سلفة ضعف وضعفين للمتقاعدين المدنيين والعسكريين لأكثر من 450 متقاعداً.

وأوضح أن صرف تلك السلفة تم عن طريق بصمة الزبون ثم إبلاغ المتقاعد عبر إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة وذلك بعد أن استكمل كافة الإجراءات القانونية لمنحه إياها وصرفها عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني والتي تمت تعبئة الرصيد المالي إليها.