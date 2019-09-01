الغضبان: سنواصل استيراد الغاز الايراني في الجنوب

اربيل (كوردستان 24)- قال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان اليوم الأربعاء ان بلاده ستواصل استيراد الغاز الإيراني في الجنوب في الوقت الحالي.

وقال وزير الكهرباء العراقي لؤي الخطيب في وقت سابق إن العراق سيواجه صعوبة في توليد ما يكفي من الكهرباء إذا لم يواصل استخدام الغاز الإيراني لعدة اعوام.

وتمارس الولايات المتحدة ضغوطا على العراق لوقف استيراد الغاز من جارته في الشرق الأوسط.

وقال لؤي الخطيب، يوم امس الثلاثاء للصحفيين على هامش مؤتمر الطاقة العالمي في أبوظبي "في النهاية هذه سوق مفتوحة. قضية الكهرباء أضحت شأنا سياسيا في العراق".

واندلعت احتجاجات مناوئة للسلطة في مدن عراقية وخصوصا البصرة بجنوب العراق خلال الاعوام الماضية بسبب انقطاع الكهرباء.

وتورد إيران غازا يكفي لتوليد 2500 ميجاوات فضلا عن تزويد العراق بإمدادات مباشرة من الكهرباء حجمها 1200 ميجاوات.

وهوت صادرات النفط الإيرانية منذ أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على إيران هذا العام سعيا لعزل ايران بسبب الخلاف المتعلق بطموحاتها النووية.

سوار أحمد