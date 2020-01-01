الدولار يواصل تراجعه ويلامس الاستقرار في العراق

أربيل (كوردستان 24)- سجلت أسعار الدولار في عموم العراق اليوم الأحد انخفاضاً طفيفاً أمام سعر الدينار مع تراجع التهديدات بين واشنطن وطهران.

وبلغ سعر صرف فئة 100 دولار في بغداد 121 ألفا و750 ديناراً (للبيع). وسُجل فارق بسيط في أسواق عديدة داخل أسواق بغداد.

وفي البصرة بلغ سعر الصرف 121 الفاً و600 دينار، أما في كربلاء فبلغ السعر 121 و500 دينار.

وفي إقليم كوردستان سجلت البورصة تراجعاً طفيفاً ايضاً حيث بلغ سعر الصرف في أربيل والسليمانية 121 الفاً و400 دينار.

وكان سعر صرف الدولار قد شهد ارتفاعاً ووصل الى 123 ألف دينار لفئة مئة دولار.

وقبل الازمة كان السعر مستقراً عند 120 الف دينار.