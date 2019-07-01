العراق يشتري 60 ألف طن من الأرز الأمريكي

اربيل (كوردستان 24)- قال مصدر بوزارة التجارة العراقية إن الوزارة اشترت 60 ألف طن من الأرز الأمريكي المنشأ.

وكان العراق طرح في وقت سابق من الشهر الجاري مناقصة محدودة لشراء كمية لم يحددها من الأرز للتوريد من الولايات المتحدة فقط وفق ما أعلنت رويترز.

قال تجار، في وقت سابق إن العراق اشترى 120 ألف طن من الأرز من الولايات المتحدة في مناقصة مغلقة.

وكانت وزارة التجارة العراقية طرحت في ايار مايو الماضي مناقصة لشراء ما لا يقل عن 30 ألف طن من الأرز للتوريد من الولايات المتحدة فقط.