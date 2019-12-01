الثروات الطبيعية: لا زيادة في أسعار غاز الطبخ

أربيل (كوردستان 24)- نفت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، صحة الشائعات التي تتحدث عن زيادة في أسعار غاز الطبخ في عموم الإقليم.

وقالت الوزارة في بيان إنها ملتزمة وفق اتفاق مبرم بين حكومة إقليم كوردستان وشركة (دانا غاز) على توفير غاز الطبخ وفق تسعيرة ثابتة وشروط مسبقة تصب بمصلحة المواطنين.

وجاء في البيان "لذا نطمئن المواطنين بأن تلك الشائعات التي تتحدث عن ارتفاع سعر أسطوانة غاز الطبخ لا أساس لها من الصحة".

ويبلغ سعر اسطوانة الغاز 7500 دينار.