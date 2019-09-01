"أسواق النفط" تستحوذ على مكالمة هاتفية بين بغداد والرياض

اربيل (كوردستان 24)- بحث رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يوم الخميس ملف استقرار اسواق النفط.

يأتي هذا في وقت تتقارب فيه الرياض مع بغداد بعدما كان البلدان على خلاف استمر سنوات منذ الغزو العراقي للكويت في عام 1990.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إنه جرى خلال الاتصال "بحث العلاقات بين البلدين وأوجه التعاون الثنائي".

#عاجل

سمو #ولي_العهد يجري اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء العراقي جرى خلاله بحث العلاقات بين البلدين وأوجه التعاون الثنائي، كما تم التأكيد على أهمية التنسيق المشترك بما يحقق الاستقرار في أسواق النفط.#واس pic.twitter.com/LgioyXnfKA — واس (@spagov) September 5, 2019

وأضافت "كما تم التأكيد على أهمية التنسيق المشترك بما يحقق الاستقرار في أسواق النفط".

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي أنه بحث مع ولي العهد السعودي "تنسيق جهود البلدين مع بقية الاطراف في منظمة أوبك وخارجها للسيطرة على أسواق النفط ومنع تدهور أسعاره".

وأعادت السعودية في وقت سابق من العام الجاري فتح قنصلية في بغداد ظلت مغلقة لمدة 30 عاما.

وسبق أن اعلنت السعودية أنها ستقدم للعراق مليار دولار لبناء منشآت رياضية.

وفي تموز يوليو الماضي، اجرى عبد المهدي والعاهل السعودي الملك سلمان محادثات هاتفية تم خلالها بحث سبل تعزيز استقرار أسعار النفط.