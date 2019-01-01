"خط كهرباء" يقطع طريق كركوك - بغداد مؤقتا

اربيل (كوردستان 24)- قال مدير توزيع كهرباء كركوك، إن اعمال ربط خط جديد للكهرباء تتطلب قطع الطريق الرابط بين اربيل وبغداد.

وأضاف يالجن مهدي حبيب في بيان أن القطع سيكون جزئياً ويستمر يومين وسيكون القطع في بلدة تازة الواقعة على بعد 20 كيلومترا جنوب كركوك.

وتابع "بالاتفاق مع مديرية المرور تقوم مديرية شبكات كهرباء كركوك بتسليك خط كركوك - منصورية 400 KV الجديد لدعم الشبكة الوطنية وخطوط النقل وحل مشكلة استقرار الفولتيه".

وأشار الى انه "تم تحويل الخط مؤقتا لطريق بديل مع استمرار العمل الفني بمعدل اربع ساعات يوميا فقط من الساعة الثامنة صباحا وتم ايضا إطفاء خمسة مغذيات 33KV".

وكانت وسائل اعلام محلية قد اشارت الى ان مد خط الكهرباء قد قطع الطريق، لكن مديرية الطرق والجسور نفت ذلك وقالت إنه قطع جزئ ويوجد طريق بديل.