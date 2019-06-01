"الرافدين" للعراقيين: بانتظاركم 19 قرضاً.. وعليكم بزيارة

اربيل (كوردستان 24)- أعلن مصرف الرافدين الحكومي العراقي الاثنين عن تحديد 19 نوعاً من القروض للمواطنين والموظفين، داعياً لزيارة فروعه المنتشرة في بغداد والمحافظات.

وقال المصرف في بيان إن على المواطنين والموظفين الذي يريدون الحصول على هذه القروض مراجعة اقرب فرع للمصرف للإطلاع على التعليمات الخاصة بكل قرض والتقديم على القرض الذي يتناسب وفقا للشروط والضوابط.

والقروض هي:

1- قروض المشاريع الصغيرة.

2- القروض التجارية والسياحية.

3- قروض القضاة.

4- قروض الوحدات السكنية الاستثمارية.

5- قروض مجمع بسماية السكني.

6- قروض التمويل والبحوث العلمية للطلبة والاساتذة.

7- قروض تشغيلية لأصحاب الجامعات والمدارس ورياض الاطفال الاهلية

8-قروض تشغيلية لاصحاب الفنادق السياحية.

9- قروض السيارات.

10- قروض الاطباء والصيادلة والاطباء البيطريين.

11- قروض اسكان المواطنين في المناطق المحررة.

12- قروض اسكان المواطنين 50 مليون لمساحة لا تقل عن (200) م.

13- سلف المتقاعدين.

14- سلف الموظفين الموطنة رواتبهم (ماستر كارد).

15- تسهيلات مصرفية.

16- قروض المشاريع الانتاجية.

18- قروض اصحاب المختبرات والمذاخر الطبية.

19- قروض الطاقات المتجددة (الطاقة الشمسية).