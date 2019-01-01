بغداد تنفي استبعاد إكسون موبيل وتؤكد: المحادثات مستمرة

اربيل (كوردستان 24)- أكدت وزارة النفط العراقية استمرار المحادثات مع شركة إكسون موبيل الأمريكية العملاقة بشأن اتفاق ضخم لتحسين البنية التحتية النفطية لجنوب البلاد.

وسبق أن قال مسؤولون إن أعمال خطوط الأنابيب كان من المخطط أن تكون جزءا من مشروع أكبر بقيمة 53 مليار دولار بدا أن إكسون موبيل تستعد للمضي فيه قدما في وقت سابق من العام الجاري، لكن اتفاقا مع بغداد توقف بفعل خلافات تعاقدية ومخاوف بشأن الأمن.

وقالت وزارة النفط في بيان إن اتفاقها مع شركتي (بي.بي) البريطانية و(إيني) الإيطالية يتعلق بتجهيز مواد لأنبوبين نفطيين بحريين لغرض تأهليهما لضمان نقل النفط الخام وتصديره عبر منظومة التصدير الجنوبية ولا يمثل جزءا من مشروع جنوب العراق التي تبلغ تكلفته 53 مليار دولار.

وقالت الوزارة إن عدم التوصل إلى اتفاق حتى الآن مع إكسون لا يعني انتهاء المفاوضات أو اقصاء إكسون من المشروع.

والمشروع العملاق البالغ عمره 30 عاما هو محور خطط إكسون للتوسع في العراق ثاني أكبر منتج بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وتجزئة المخططات من الصفقة قد يؤثر سلبا على طموحات الشركة.

وتأتي محادثات بي.بي وإيني مع بغداد عقب إعلان مسؤولين عراقيين في حزيران يونيو عن اختيار هيونداي للهندسة والبناء الكورية الجنوبية لبناء منشأة حقن لمياه البحر بتكلفة 2.4 مليار دولار، وذلك جزء آخر من الصفقة التي كانت تخضع للنقاش مع إكسون.