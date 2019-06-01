انتخابات اسطنبول تتسبب بانخفاض الليرة التركية

اربيل (كوردستان 24)- هبطت الليرة التركية، الجمعة متضررة من قلق المستثمرين بشأن نتيجة انتخابات بلدية اسطنبول التي ستجرى يوم الأحد.

كما ان الشكوك التي تحيط بعملية صنع السياسة النقدية تحت قيادة الرئيس رجب طيب اردوغان سبب آخر للانخفاض.

وبحلول الساعة 1511 بتوقيت جرينتش سجلت الليرة 5.8170 مقابل الدولار الأمريكي، منخفضة أكثر من 1بالمئة من مستوى الإغلاق يوم الخميس البالغ 5.7550 . وفي وقت سابق يوم الجمعة هبطت الليرة إلى 5.8250 .

وقال اردوغان يوم الخميس إنه ما زال يعارض سياسة بلاده النقدية لتشديد الائتمان وتعهد "بحل حاسم" قريبا لخفض أسعار الفائدة الرئيسية من مستواها الحالي البالغ 24 بالمئة وفق ما أفادت وكالة رويترز.

وفي العام الماضي رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة إلى بعض من أعلى المستويات الموجودة في الأسواق الناشئة بعد أزمة للعملة دفعت معدل التضخم للصعود فوق 25 بالمئة.

وتباطأ التضخم منذ ذلك الحين إلى 18.71 بالمئة، لكن أسعار الفائدة بقيت بلا تغيير مع انزلاق الاقتصاد إلى الركود.

سوار احمد