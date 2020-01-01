النفط: ايرادات النفط العراقية بلغت 7 مليارات دولار الشهر الماضي

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة النفط العراقية، اليوم الثلاثاء، ان مجموع ايرادات النفط بلغت نحو سبعة مليارات دولار في شهر كانون الاول 2019 الماضي.

ووفق احصائية لشركة سومو فإن كمية الصادرات من النفط الخام 106 مليوناً و265 الفا و346 برميلا ، بإيرادات بلغت 6 مليارات و697 مليونا و 622 الف دولار.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر كانون الاول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 103 مليونا و90 الفا و 550 برميلا ، بإيرادات بلغت 6 مليارات و499 مليونا و 447 الف دولار .

واضاف انه كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان مليونان و827 الفا و50 برميلا ، بايرادات بلغت 180 مليونا و431الف و210 دولارا ، فيما كانت الكميات المصدرة عبر مصفاة الصمود الى الاردن 347 الف و746 برميلا ، بايرادات بلغت 17 مليونا و743 ألفا و778 دولارا.

وبلغ معدل سعر البرميل الواحد 63.027 دولارا وفق ما اوضح جهاد.