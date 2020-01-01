فرص عمل كبيرة بعد افتتاح عشرات المعامل في كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير التجارة والصناعة في إقليم كوردستان كمال مسلم الاثنين عن افتتاح عشرات المصانع أسهمت بتوفير فرص عمل لـ2500 شخص في عام 2019.

وقال مسلم في مؤتمر صحفي عقده اليوم في أربيل إن "القطاع الصناعي بإمكانه تأدية دور كبير وفعال بتنمية الاقتصاد في إقليم كوردستان، وإذا ما تم اعتماده كأحد المصادر الرئيسية للدخل فسيسهم بتحسين الواقع المعيشي من خلال إيجاد فرص العمل وخفض نسب البطالة، والتقليل من العبء الملقى على كاهل القطاع العام والى حد كبير".

ونوه الى انه "في العام الماضي أُفتتح 98 مصنعا برأس مال بلغ قرابة 142 مليون دولار"، مضيفا أن تلك المصانع "وفرت فرص عمل لـ2545 شخصا إضافة الى الإنتاج المحلي الملائم وذات الجودة العالية مما يمكّن إقليم كوردستان من عدم الاعتماد على البضائع والمستلزمات البسيطة المستوردة مع جود فرصة لتصدير ذلك المنتج المحلي الى الخارج".

وتابع مسلم أن حكومة إقليم كوردستان ووفق خطوط برنامج عملها وضعت خارطة طريق لجعل القطاعات كافة مصادر متنوعة للدخل وعدم الاعتماد على النفط فقط.

ت: ي ع