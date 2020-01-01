صرف دفعة جديدة من السلف التكميلية للموظفين في العراق

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مصرف الرافدين السبت عن صرف دفعة جديدة من السلف التكميلية الإضافية لموظفي دوائر الدولة.

وتتراوح تلك السلف ما بين 5 و10 و15 و20 و25 مليون دينار وحسب تقدير راتب الموظف وذلك عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية.

وقال المصرف في بيان إن تلك السلف تشمل "الموطنة رواتبهم" حصراً لدى المصرف.

وأضاف أنه صرف سلف الضعف ضعفين لموظفي دوائر الدولة لأكثر من 500 موظف من الذين سبق وان تم منحهم سلفاً شخصية وقدموا على السلفة الثانية الإضافية وتم صرفها لهم بواسطة الماستر كارد.

وتم صرف تلك السلفة عن طريق بصمة الزبون ثم إبلاغ الموظف عبر إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة وذلك بعد أن استكمل كافة الإجراءات القانونية لمنحه إياها وصرفها عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني والتي تمت تعبئة الرصيد المالي اليها.