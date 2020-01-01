انسحاب شركة نفط من حقل كركوك

أربيل (كوردستان 24)- انسحبت شركة "بي بي" من حقل كركوك النفطي العملاق بعد انتهاء عقد تنقيب حجمه 100 مليون دولار دونما اتفاق على توسعة الحقل.

ونقلت رويترز عن مصادر أن بي.بي انسحبت من حقل كركوك النفطي العملاق في العراق بعد انتهاء عقد تنقيب حجمه 100 مليون دولار دونما اتفاق على توسعة الحقل، في ضربة جديدة لآمال زيادة إنتاجه.

تأتي الخطوة مع قيام شركات الطاقة الغربية بإعادة تقييم عملياتها في العراق وسط قلاقل سياسية في ظل احتجاجات مناهضة للحكومة محتدمة منذ أشهر وتصاعد في التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وقالت المصادر إن بي.بي أخطرت السلطات العراقية الشهر الماضي أنها ستسحب موظفيها من الحقل الواقع في شمال البلاد بعد أن حل في نهاية 2019 أجل عقد الخدمات الممنوح لها في 2013.

وقامت عدة شركات طاقة غربية بإعادة النظر في عملياتها بالعراق نظرا للاحتجاجات المناهضة للحكومة والمستمرة منذ أشهر.