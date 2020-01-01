منح "امتيازات وتسهيلات مالية" لفئة من الموظفين في العراق

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مصرف الرافدين الحكومي الأربعاء عن امتيازات وتسهيلات مالية لمنتسبي وزارة الداخلية في حصولهم على السلف والقروض.

وقال المصرف في بيان أصدره مكتبه الإعلامي إن منتسبي وزارة الداخلية أصبحوا مشمولين بأنواع السلف والقروض التي يطلقها المصرف بعد أن تم توطين رواتبهم واختيارهم لمصرف الرافدين في منحهم بطاقة الماستر كارد الدولية.

وأضاف أن المصرف وضع خطط كفيلة لتقديم أفضل الخدمات المصرفية لمنتسبي وزارة الداخلية.

ويوم أمس، أعلن مصرف الرافدين عن صرف دفعة جديدة من المشمولين ‏سلفة موظفي دوائر الدولة التي تتراوح ما بين 5 و10 و15 و20 و‏‏25 مليون دينار عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية.‏

وقال المصرف في بيان أصدره مكتبه الإعلامي إنه صرف دفعة جديدة من سلف موظفي دوائر الدولة ‏لأكثر من 2000 موظف الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف ‏وحصلوا على البطاقة الإلكترونية.‏

وأوضح البيان أن صرف تلك السلفة تم عن طريق بصمة الزبون ثم ‏إبلاغ الموظف عبر إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة وذلك ‏بعد أن استكمل كافة الإجراءات القانونية لمنحه إياها وصرفها عن ‏طريق أدوات الدفع الإلكتروني والتي تمت تعبئة الرصيد المالي إليه.‏