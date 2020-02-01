نفط وطاقة

النيران تشتعل بمحطة ومعملي غاز في حمص

Kurdistan24 اربیل Kurdistan24 اربیل |
   |   
النيران تشتعل بمحطة ومعملي غاز في حمص
لم يتضح على الفور ما إن كان الإنتاج في الوقت الذي ذكر فيه التلفزيون الرسمي في بادئ الأمر، أن النيران اشتعلت بفعل قصف – صورة ارشيفية
حمص حريق انفجار محطة غاز الريان

أربيل (كوردستان 24)- اندلعت النيران في محطة غاز الريان ومعمل غاز جنوب المنطقة الوسطى ومعمل غاز إيبلا بريف حمص الشرقي، حسبما أفاد التلفزيون السوري الرسمي.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن النيران اشتعلت جراء انفجار ضاغط غاز.

وأضاف التلفزيون أنه أمكن "السيطرة على الحريق الذي نشب في محطة غاز الريان، وعناصر الإطفاء تعمل على إخماد الحريق في معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى، ولا أضرار في معمل غاز إيبلا".

ولم يتضح على الفور ما إن كان الإنتاج قد تاثر.

ويمد معمل غاز إيبلا محطات الطاقة المحلية بحوالي 2.5 مليون متر مكعب من الغاز يوميا، ويُستخدم المعملان لتوفير الوقود محليا.

معارض مصورة ذات صلة
موضوعات ذات صلة
منذ 24 ساعة
الأسبوع الماضي
الشهر الماضي
الأکثر مشاهدة