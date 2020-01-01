كورونا تعزز "ثقة السوق" وترفع أسعار النفط

أربيل (كوردستان 24)- قفزت أسعار النفط عقب خسائر حادة تكبدتها هذا الأسبوع، في الوقت الذي عارضت فيه منظمة الصحة العالمية فرض قيود على السفر والتجارة في إعلانها لحالة طوارئ عالمية بشأن تفشي فيروس كورونا الذي ظهر في الصين.

وفي يوم الخميس تراجعت أسعار النفط أربعة بالمئة تقريبا، لتبلغ أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، قبل أن تتعافى اليوم، في ظل قلق المستثمرين والمتعاملين من كيفية تأثير انتشار الفيروس على الطلب على النفط ومنتجاته.

ونقلت وكالة رويترز عن مارغريت يانغ محللة السوق لدى سي.إم.سي ماركتس إن قرار منظمة الصحة العالمية "عزز ثقة السوق، حتى على الرغم من إعلان المنظمة حالة طوارئ عالمية".

وقفزت العقود الآجلة لخام برنت 1.16 دولار إلى 59.45 دولار للبرميل، بعد أن انخفضت 2.5 بالمئة في الجلسة السابقة. وما زال برنت منخفضا اثنين بالمئة في الأسبوع.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.06 دولار إلى 53.20 دولار للبرميل. وتراجع عقد الخام 2.2 بالمئة يوم الخميس وانخفض 1.8 بالمئة حاليا في الأسبوع.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس كورونا في الصين، الذي أودى بحياة ما يزيد عن 200 شخص هناك وانتشر إلى نحو 18 دولة، يشكل حاليا حالة طوارئ صحية عامة.

وعلى الرغم من التعافي الذي شهدته الأسعار يوم الجمعة، فإن المحللين ما زالوا متحفظين ويحذرون من المزيد من مخاطر النزول إذا واصل الفيروس الانتشار.