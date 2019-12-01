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انترفاكس: روسيا ترسل 25 ألف طن من الحبوب مساعدات إلى سوريا خلال أيام

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روسيا ترسل 25 ألف طن من الحبوب مساعدات إلى سوريا
روسيا ترسل 25 ألف طن من الحبوب مساعدات إلى سوريا
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أربيل (كوردستان 24)- ذكرت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء نقلا عن ممثل ليوري بوريسوف نائب رئيس الوزراء قوله إن روسيا سترسل 25 ألف طن من الحبوب مساعدات إنسانية إلى سوريا.

وبحسب الوكالة فإن المساعدات سترسل من ميناء نوفوروسيسك المطل على البحر الأسود بحلول مطلع الأسبوع القادم.

وأضاف ممثل نائب رئيس الوزراء أن روسيا تخطط لإرسال 100 ألف طن من الحبوب إجمالا مساعدات إنسانية بنهاية مايو أيار.

كانت موسكو قد قالت من قبل إنها ستمد سوريا بمئة ألف طن من الحبوب بحلول أبريل نيسان.

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