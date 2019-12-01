صادرات النفط العراقية 3.5 مليون برميل يوميا واوبك ستدرس زيادة تخفيضات الإنتاج

اربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة النفط العراقية يوم الأحد إن إجمالي صادرات النفط بلغ 3.5 مليون برميل يوميا في المتوسط في نوفمبر تشرين الثاني فيما اكد وزير النفط ثامر الغضبان ان منظمة اوبك ستدرس زيادة تخفيضات الإنتاج الحالية.

وقالت وزارة النفط ان صادرات النفط من موانئ الجنوب بلغت 3.4 مليون برميل يوميا في المتوسط في نوفمبر تشرين الثاني في حين بلغ إجمالي صادرات الخام من كركوك عبر مرفأ جيهان التركي 79 ألف برميل يوميا.

واشارت الوزارة الى إن متوسط سعر الخام في الشهر ذاته بلغ 59.8 دولار للبرميل.

وقال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان إن منظمة أوبك وحلفاءها سيدرسون زيادة تخفيضات الإنتاج الحالية بنحو 400 ألف برميل يوميا لتصل إلى 1.6 مليون برميل يوميا.

وصرح الغضبان للصحفيين في بغداد بأن المنظمة وحلفاءها فيما يعرف بأوبك+ سيدرسون زيادة التخفيضات في اجتماعات من المقرر أن تعقد في فيينا الأسبوع الجاري.