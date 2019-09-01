كوردستان تخصص ميزانية لمشاريع الطرق وتحدد زمنا للانجاز

اربيل (كوردستان 24)- خصصت حكومة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، ميزانية لمشاريع الطرقات في محافظات الاقليم، فيما حددت جدولا زمنيا محددا لإنجازها.

وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل في بيان ان "حكومة إقليم كوردستان تخصص 33 ملياراً و876 مليون دينار لمشاريع الطرقات لكل محافظات الاقليم وإدارتي كرميان ورابرين".

واشار عادل الى ان هذه المخصصات محددة بمدة انجاز لا تتجاوز الشهرين والنصف، وذلك قبل موسم هطول الأمطار.

سوار أحمد