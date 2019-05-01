ارتفاع الليرة وسط آمال بتأجيل تسلم تركيا منظومة إس-400

اربيل (كوردستان 24)- ارتفعت الليرة التركية واحدا بالمئة، اليوم الثلاثاء بعد أن قال وزير الدفاع خلوصي أكار إن تركيا ربما لا تتسلم منظومة صواريخ إس-400 الروسية في يونيو حزيران.

وحديث اكار يثير تكهنات بتحسن العلاقات الأمريكية التركية.

وبلغت العملة التركية 6.0050 ليرة للدولار في الساعة 1351 بتوقيت جرينتش، لتصعد مقارنة مع مستوى إغلاق يوم الاثنين البالغ 6.0650. وفي وقت سابق، تعززت العملة لتصل إلى 5.9940 ليرة للدولار وهو أقوى مستوياتها في أكثر من أسبوع.

وتضررت العملة هذا العام بفعل خلاف بين أنقرة وواشنطن بشأن شراء تركيا لمنظومة إس-400، التي تقول الولايات المتحدة إنها تعرض مقاتلاتها من طراز إف-35 للخطر وفق رويترز.

ونقلت محطة خبر ترك التلفزيونية عن أكار قوله في مقابلة يوم الاثنين إن تسليم إس-400 ربما لا يتم في يونيو حزيران، وهو الموعد الذي قالت تركيا في وقت سابق إن من المقرر وصول الصواريخ فيه. لكنه أضاف أن الاتفاق صفقة محسومة.