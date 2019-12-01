صرف سلف بضعفين للموظفين في العراق

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مصرف الرافدين الحكومي، الخميس، عن صرف السلف التكميلية الإضافية لجميع موظفي الدولة.

وتتراوح مبالغ تلك السلف ما بين خمسة و10 و15 و20 و25 مليون دينار.

وقال مصرف الرافدين في بيان إن صرف تلك السلف يتم حسب تقدير راتب الموظف وذلك عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية والموطنة رواتبهم حصراً.

وجاء في البيان "تم صرف سلف الضعف ضعفين لموظفي دوائر الدولة لأكثر من الفي موظف من الذين سبق وان تم منحهم سلفاً شخصية وقدموا على السلفة الثانية الإضافية وتم صرفها لهم بواسطة الماستر كارد".

وأوضح أن صرف تلك السلفة تم عن طريق بصمة الزبون ثم إبلاغ الموظف عبر إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة وذلك بعد أن استكمل كافة الإجراءات القانونية لمنحه إياها وصرفها عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني والتي تمت تعبئة رصيدها المالي.