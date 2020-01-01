أسعار الدولار تستقر في التداولات المحلية بالعراق

أربيل (كوردستان 24)- سجلت أسعار الدولار في عموم العراق اليوم الأحد استقراراً أمام سعر الدينار في التداول المحلي في الأسواق ولاسيما إقليم كوردستان.

وبلغ سعر صرف فئة 100 دولار في بغداد 121 ألفاً و200 دينار، فيما تم تسجيل فارق بسيط بالسعر في بورصات صرف أخرى بالعاصمة.

وفي البصرة وميسان وذي قار بلغ سعر الصرف 121 ألفاً و500 دينار، وفي بابل 121 ألفاً و350 ديناراً.

وفي إقليم كوردستان فقد بلغ سعر الصرف في كل من أربيل والسليمانية 121 ألفاً و500 دينار.

وكان سعر صرف الدولار قد شهد ارتفاعاً ووصل الى 123 ألف دينار لفئة مئة دولار بعد الأزمة بين أمريكا وإيران وإقحام العراق وتهديده بفرض عقوبات عليه.