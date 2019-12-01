إغلاق 53 مصفاة نفطية غير قانونية في دهوك

أربيل (كوردستان 24)- أغلقت حكومة إقليم كوردستان، 53 مصفاة نفطية غير قانونية في محافظة دهوك، وذلك بعد أمر أصدره رئيس الوزراء مسرور بارزاني.

وجاء حملة الإغلاق بعد أن أثارت القضية لجنة حكومية مكلفة بإنهاء أعمال التكرير غير المصرح بها مع حكومة إقليم كوردستان.

وخلصت اللجنة التي تضم ناشطين في مجال البيئة، الى أن عمليات التكرير لم تكن مسجلة قانوناً وكانت لها آثار ضارة على جودة مياه المنطقة.

وقال رئيس اللجنة مجيد سعيد صالح لكوردستان 24 "لقد تم اتخاذ القرار في وقت سابق من العام"، مشيراً الى أن "قوة أمنية مشتركة جاءت إلى منطقة كواشي الصناعية في دهوك لإغلاق المصافي العاملة بشكل غير قانوني وتلك التي لا تلتزم بالقوانين البيئية".

ويقول مراسل كوردستان 24 في دهوك، إن منطقة كواشي تضم 37 مصفاة تم إغلاق 30 منها، بينما تبقت سبعة تعمل وفق القانون.

وأوضح أن هناك ما مجموعه 200 مصفاة نفط تعمل في إقليم كوردستان بينها 172 غير قانونية.

وقال مالك احدى المصافي إن تم إغلاق مصفاته لإنها تعمل خارج إطار القانون.

وسبق أن حذرت السلطات المحلية في دهوك من أن المولدات الكهربائية والمنشآت الصناعية والعدد المتزايد من المركبات تمثل "تهديداً خطيراً" على البيئة وصحة السكان.

وقال مدير إدارة حماية البيئة في دهوك محمد طاهر لكوردستان 24 "شهدت بيئة دهوك هذا العام كميات متزايدة من التلوث مقارنةً بالسنوات الأربع الماضية".

واشتكى السكان المحليون في بعض القرى من أن مخلفات المصافي، مثل الغازات السامة والمواد الكيميائية السائلة المختلفة، تؤدي الى تلوث مصادر مياه الشرب والهواء.