بغداد لأنقرة: لن نستورد الدجاج والبيض مجددا

اربيل (كوردستان 24)- اكد وزير الزراعة صالح الحسني استمرار منع استيراد الدواجن وبيض المائدة لوفرتها محليا.

وجاء ذلك، اليوم الثلاثاء، خلال استقبال الحسني للسفير التركي في بغداد فاتح يلدز والوفد المرافق له.

وقدم السفير التركي دعوة للحسني لزيارة تركيا والاطلاع على قطاع الدواجن سيما في مدينة افيون التركية، إلا ان الحسني أشار الى الاستمرار بمنع استيراد الدجاج وبيض المائدة لوفرة المنتج المحلي في الاسواق.