بغداد لأنقرة: لن نستورد الدجاج والبيض مجددا

اربيل (كوردستان 24)- اكد وزير الزراعة صالح الحسني استمرار منع استيراد الدواجن وبيض المائدة لوفرتها محليا.
وجاء ذلك، اليوم الثلاثاء، خلال استقبال الحسني للسفير التركي في بغداد فاتح يلدز والوفد المرافق له.
وقدم السفير التركي دعوة للحسني لزيارة تركيا والاطلاع على قطاع الدواجن سيما في مدينة افيون التركية، إلا ان الحسني أشار الى الاستمرار بمنع استيراد الدجاج وبيض المائدة لوفرة المنتج المحلي في الاسواق.
واكد الحسني ان قرار منع الاستيراد جاء بتوجيه من الامانة العامة لمجلس الوزراء وحسب وفرة المنتج الوطني، وان الوزارة اصدرت قرار المنع بعد مراقبة السوق المحلية لإيجاد توازن بين السلع المستوردة والمحلية.
وشدد الحسني على ضرورة اعتماد اجازات الاستيراد الصادرة من الحكومة المركزية مبينا ان الاستيراد الخاص بالمنتجات الزراعية يتوقف على توازن السوق وحسب الحاجة المحلية فضلا عن اعتماد الرزنامة الزراعية بهذا الخصوص.
سوار أحمد
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