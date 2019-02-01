العراق يدشن مصاف ويرفع انتاج زيت الغاز والبنزين

اربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة النفط العراقية عن ارتفاع الانتاج المحلي من البنزين وزيت الغاز لهذا العام مقارنة بالذي سبقه.

وبلغ المعدل الحالي لإنتاج البنزين 14.29 مليون لتر يوميا ارتفاعا من 11.485 مليون لتر في المتوسط في 2018.

وقالت وزارة النفط في بيان إن الزيادة ناجمة إلى حد كبير عن خطوات زيادة إنتاج المصافي العراقية التي أعيد بناء بعضها بعد أن دمرتها "العصابات الارهابية".

وبلغ معدل انتاج زيت الغاز هذا العام نحو 11.22 مليون لتر يوميا ارتفاعا من 7.83 مليون لتر في المتوسط خلال العام الماضي.

ونقل البيان عن المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد قوله إن هذه الزيادة "تسهم في تغطية جزء كبير من الحاجة المحلية للمواطنين ولقطاع الكهرباء".