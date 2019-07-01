دانة غاز تتسلم "أرباحاً استثنائية" وتنتظر تمويلاً لتطوير "خورمور"

أربيل (كوردستان 24)- تسلمت شركة دانة غاز الإمارتية توزيعات أرباح استثنائية بقيمة 42 مليون دولار من شركة بيرل بتروليوم للطاقة التي تتركز أعمالها في إقليم كوردستان.

وقالت الشركة في بيان صدر اليوم إن "هذه الدفعة النقدية تأتي بعد توزيع 120 مليون دولار من أصل 400 مليون دولار كانت حكومة إقليم كوردستان قد سددتها إلى شركات الائتلاف بموجب اتفاقية التسوية التي تم التوصل إليها في أغسطس (آب) 2017".

وأضاف البيان أن المبلغ تم الاحتفاظ به في حساب بيرل بتروليوم المصرفي "بانتظار توفر التمويل الخاص بتطوير حقل خورمور".

وفي آذار مارس 2019، وقعت شركة بيرل بتروليوم المحدودة "بيرل بتروليوم"، ائتلاف تقوده شركتا نفط الهلال ودانة غاز، اتفاقية جديدة لبيع الغاز مع حكومة إقليم كوردستان على مدار 20 عاماً.

وسيزيد الائتلاف، بموجب الاتفاقية، إنتاج الغاز وبيعه لحكومة الإقليم بمقدار 250 مليون قدم مكعبة قياسي إضافي يومياً بحلول 2021.

وهذه الزيادة جزء من خطط التوسع التي ينفذها الائتلاف في إقليم كوردستان لتعزيز إنتاج الكهرباء فيه لتلبية الحاجة المحلية الملحة.