العراق يصرف رواتب موظفي التربية بـ"الماستر كارد"

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مصرف الرافدين الحكومي الثلاثاء عن البدء بصرف رواتب موظفي التربية في بغداد والمحافظات كافة.

ويأتي صرف رواتب الموظفين قبل يوم واحد من البدء بأعياد الميلاد لكنه ليس من الواضح بعد ما إذا كان العراق قد يعلن الأربعاء عطلة رسمية.

وقال مصرف الرافدين في بيان أصدره مكتبه الإعلامي إن المصرف قام بدفع رواتب موظفي مديريات التربية بعد وصول الصكوك الخاصة بهم.

وأضاف أن الصرف تم عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني (بطاقة الماستر كارد) وبإمكان الموظفين استلام رواتبهم من أي مكان يتواجدون فيه.